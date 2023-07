Cárcel y otras multas para quienes dejen bolsas de basura en la vía pública

En breve Soledad de Graciano Sánchez comenzarán a sancionar con cárcel y multas a las personas dejen sus bolsas de basura en la vía pública, aunque antes se esta llevando a cabo un programa de recolección nocturna de basura, con el cual se busca concientizar a las personas, para evitar que en un futuro sigan dejando sus desechos en la calle, generando afectaciones a toda la ciudadanía.

Así lo reconoció la Contralora Interna del Municipio Mariana Sánchez, quien ha participado en los recorridos nocturnos que realiza Aseo Público en diferentes colonias del municipio, que se tienen identificados como puntos críticos, debido a la acumulación de basura que generan.





Fotos Juana María Olivo

“Seguimos con los recorridos en algunas zonas del municipio para evitar que la gente deje su basura en la calle, como son las colonias San Felipe, Hogares Ferrocarrileros, Azaleas, que son los puntos críticos, lo que buscamos es concientizar a la gente, decirles que ahorita es preventivo el tema, pero la ley indica que se sanciona con cárcel y una multa económica, el que dejen la basura en la calle” dijo en entrevista la Contralora Interna.

Quien indicó que el objetivo como ayuntamiento no es detener a la gente, sino que se genere una conciencia y ya no deje cerros de bolsas basura en la calle, que luego so rotas tanto por pepenadores, que buscan cosas que puedan vender o también animales, que son atraídos principalmente por la comida, ya que estas situaciones permiten que la basura termine tirada en la calle.

Mariana Sánchez indicó que es la Dirección de Ecología, junto con la Dirección de Seguridad Publica, las responsables de aplicar sanciones, sin embargo reiteró que ese no es el objetivo principal del programa de recolección de basura, sino que la gente entienda la importancia de no dejarla en la calle, algo que dice, parece que si se esta logrado, pues esta disminuyendo la basura que están recolectando.