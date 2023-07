Capacita Policía a comerciantes para identificar riesgos

La clave para prevenir delitos es la prevención y para poder llegar a ella, es necesario ofrecer capacitación a sectores de la población, como son los comerciantes, para que puedan identificar situaciones de riesgo, antes de que se cometa el delito, lo que también contribuye también a la detención de los delincuentes, es por eso que en Soledad de Graciano Sánchez se trabaja en este rubro.

Así lo señaló Héctor Mar del Ángel, titular de la Dirección de Seguridad Publica Municipal, quien explicó que continuamente sostienen reuniones con los comerciantes de los corredores que tiene el municipio, como es Avenida de Los Pinos, Gálvez, Valentín Amador, entre otros puntos del municipio, para capacitarlos y darles recomendaciones de lo que deben de hacer para evitar ser victimas de algún delito.

“Tenemos acercamiento con los comerciantes que hay en el municipio, nos reunimos de manera constante con ellos, les damos recomendaciones, los capacitamos para que identifiquen una situación de riesgo y nos puedan llamar, ellos son nuestros ojos, nos dan información valiosa, para poder protegerlos” dijo en entrevista el jefe de la seguridad en Soledad.

Sobre las recomendaciones que se emiten, Mar del Ángel dijo que una de ellas es que cuando identifiquen a una persona sospechosa la reporten, sobre todo cuando se trata de una persona que saben va a delinquir, que no esperen a les roben, asegurando que al recibir el llamado, personal de la DGSPM acuden y hacen una revisión de la persona.

Pero además no dejar cosas valiosas a la vista, no dejar dinero a la vista, incluso dijo que les hace una invitación a que no manejen tanto efectivo y busquen otras formas de pago, asegurando que ha sido una estrategia que ha funcionado en tiendas de conveniencia, en donde los robos han disminuido de manera significativa.

También refirió que en estas reuniones se otorgan números donde se atienden las emergencias de manera directa, incluido el personal, con la finalidad de que no se pierda tiempo y se de una atención inmediata.