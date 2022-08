Buscan implementar medidas para combatir desabasto de agua en Soledad

Para acabar con el problema de desabasto de agua en Soledad de Graciano Sánchez, es necesario implementar medidas de fondo, que permitan la correcta distribución del vital líquido, entre ellas está la inversión en materia de infraestructura, por en el municipio, al menos la mitad del agua potable que debe de llegar a las casas, se desperdicia, debido al mal estado en el que se encuentran las tuberías.

Así lo dijo el regidor Juan Vicente Miranda, para quien no se ha dado una solución a fondo al tema de escases de agua, y el reparto que se realiza a través de pipas para la gente, no es suficiente, pues se trata solo de medidas paliativas, que no resuelven la problemática de fondo que enfrenta el municipio.

“Uno de los grandes problemas que tienen Soledad de Graciano Sánchez, es que hay tuberías muy viejas, en más de 60 años que tengo viviendo en el municipio, nunca se han cambiado, la mitad del agua se desperdicia por las tuberías, es por eso que ahora necesitamos soluciones de fondo” dijo el regidor.

Quien indicó que otra de las medidas a implementar para acabar con la problemática que deja la escases de agua, es la creación de más pozos, que es la única forma como se abastece a Soledad de Graciano Sánchez, pues no depende de ninguna pipa.

Finalmente, Juan Vicente Miranda, reconoció que ante este escenario, es viable la desincorporación del ayuntamiento del Interapas, aunque primeo es necesario asegurarse de que se tiene la capacidad de brindar el servicio.