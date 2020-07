Brinda ayuda Protección Civil a indigentes en Soledad

En esta semana se atendió a ocho personas en situación de calle, siendo llevados a albergues municipales debido a las lluvias, informó el director de Protección Civil, Mauricio Flores Ordaz.

“Todos han sido atendidos, se les ha brindado los servicios y cuidados médicos a quien lo requirió, además de ofrecerles alimentos, con los respectivos filtros sanitarios”, detalló el funcionario.

Añadió que los albergados no son mexicanos, sin embargo no precisó de qué nacionalidad o bien, las circunstancias de su permanencia en el municipio, “las personas que llevamos a los albergues no son de la República, recordemos que nosotros no hacemos preguntas en ese sentido, les ofrecemos la ayuda, a nadie se obliga a ir a los albergues, y si ellos acceden, se les ayuda”, puntualizó.

Por otro lado, durante las lluvias pasadas, dijo que afortunadamente no evacuó a ninguna familia, ni se ha tenido reportes de daños patrimoniales, pero “seguirán presentándose lluvias exhortamos a tener los cuidados necesarios”, alertó.

Finalmente destacó que la limpieza del Río Santiago se ha hecho mucho más eficiente por lo que en menos de un día queda listo para la circulación de los vehículos, “el puente de Cándido Navarro también está limpio, recordemos que los ríos siguen su cauce, antes el río Santiago se llenaba y tardaba uno o dos días, ahora en tres o cuatro horas se desfoga el agua”.