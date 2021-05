Benéficas las primeras lluvias para el campo en Soledad de Graciano Sánchez

Soledad de Graciano Sánchez.- Con las precipitaciones que se presentaron en días pasados, trajeron beneficios a los cultivos forrajeros y de hortalizas, sin embargo, esto no asegura que los campos ya están libres de sequía.

“Teníamos una temporada grande de estiaje, y estas primeras lluvias fueron de gran beneficios, salvo por ahí una parcela que se anegó, pero no fue tanto por el agua de lluvia, sino por desbordamiento de aguas negras, en la colonia El Morro”, informó el director de Desarrollo Rural y Agropecuario, Gerardo Mota Martínez.

Y es que, por esa colonia pasa un canal de aguas negras que colapsó, por lo que se le indicó al productor que acudiera a esta dependencia para apoyarlo a través de la instancia estatal o federal, para gestionar el seguro catastrófico, ya que los daños fueron en su caso, cultivos de hortalizas.

Añadió que en otros ejidos como La Tinaja, Estación Techa, La Purísima o Ventura, casi no llovió o no lo suficiente, aunque estas zonas no son agrícolas, se monitorean para conocer el alcance de las lluvias en el territorio soledense.

“Estamos esperando que se abra más el temporal, pero sobre todo, ya urgía el agua”, expresó el funcionario municipal, al añadir que la expectativa de los campesinos es que haya una buena cosecha y que las lluvias sigan beneficiando al campo.

