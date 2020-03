Baja tráfico vehicular en Soledad

Soledad de Graciano Sánchez.- Baja la afluencia de tránsito vehicular en el municipio hasta en un 20 por ciento, incluso, de accidentes vehiculares en esta semana, aseguró el director de la Policía Vial, Luis Manuel Vidales Navarro.

“Puede ser por la cancelación de las clases en las escuelas de todos los niveles, adelantar el periodo de vacaciones, incluso, los ciudadanos están realmente acatando la instrucción de quedarse en casa por el coronavirus”, declaró el Jefe policíaco.

Lo anterior también se ha visto reflejado en el descenso de los ‘hechos’ de tránsito, siendo de tres o cuatro accidentes menos en los últimos días, aclarando que pueden variar por diversos factores, como pueden ser por no conducir con las debidas precauciones o venir distraído con el teléfono celular,

Vidales Navarro, destacó que independientemente de la poca afluencia de conductores en las calles de la demarcación, hizo un llamado a éstos para que concentren toda su atención al conducir, pues una mínima distracción puede tener consecuencias fatales.

Reiteró el exhorto sobre el uso del celular, así como no beber, no comer y no fumar al maniobrar el volante, además de respetar los límites de velocidad, y usa siempre el cinturón de seguridad, “esto reduce a la mitad el riesgo de muerte”, finalizó.