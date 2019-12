Ayuntamiento de Soledad repartió "bono navideño": Morena

Los regidores del Partido Morena dentro del Cabildo del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, denuncian la falta de transparencia y el manejo aparentemente irregular de un “bono navideño” que el municipio aprobó por más de un millón 300 mil pesos, el cual fue rechazado por los morenistas sin embargo existe la duda razonable de que existió alguna argucia por parte del grupo político del alcalde para manejar discrecionalmente el recurso al margen de lo aprobado legalmente.

Grecia Pérez, Hipólito Leija y Roberto Martínez expusieron que el ayuntamiento soledense aprobó en su ley de egresos una partida de un millón 300 mil pesos a repartir entre los integrantes de cabildo, a quienes les tocarían 86 mil 700 pesos a modo de “aguinaldo”, aunque realmente la Tesorería lo maneja bajo el concepto de “bono o compensación navideña”.

En concordancia con las políticas de austeridad dictadas por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se optó por rechazar este bono y en sesión extraordinaria de cabildo todos los regidores votaron en contra de otorgarse este recurso, sin embargo pese a que se solicitó que se transparentara y se diera a conocer cual sería el destino final de esta partida, al momento no hay claridad.

Detallaron que hay la sospecha fundada de que a través de algún subterfugio el presidente municipal repartió una parte de este recurso a los regidores que conforman su grupo político, trasgrediendo así lo que fue aprobado en sesión de cabildo, en la cual incluso se hicieron propuestas sobre el destino que debía tener la partida como era el caso de destinarlo a los trabajadores del ayuntamiento que tuvieran sueldos más bajos, sin embargo nada de esto quedó asentado en el acta.

Los ediles soledenses hicieron el llamado al alcalde y a su cabildo a transparentar de inmediato el destino final de 1.3 millones pesos y que acabe con las practicas de imposición de decisiones por parte del grupo político que encabeza el gobierno municipal, sino que al contrario se respeten las decisiones autónomas del máximo órgano del ayuntamiento como lo es el cabildo.

Los de Morena no tiene trabajo y muestras su ignorancia: Díaz López

Luego del pronunciamiento y en descargo, habló la secretaria del Ayuntamiento, Yoloxóchitl Díaz López quien aseguró que durante este año y en lo que resta de la administración municipal, los integrantes del cuerpo edilicio no recibirán ningún bono o compensación extraordinaria fuera de sus dietas.

Señaló que los ediles morenistas muestran su ignorancia ante temas de la administración municipal, de tal manera, que se enmarañan confundidos al no entender que el Presupuesto de Egresos constituye un programa anual de gastos y que alguna partida que no sea utilizada se puede redistribuir a través de la tesorería municipal, mediante mecanismos apegados a la Ley.

Hay registro de cada una de las sesiones de Cabildo, en la que se puede constatar que no hay trabajo de los regidores morenistas Grecia Selene Pérez, Hipólito Leija y Roberto Martínez en sus comisiones, no presentan iniciativas a favor de la población.

La funcionaria consideró importante que a futuro exista una obligatoriedad para que los ciudadanos que sean electos como regidores cuenten con la capacitación necesaria, "para no encontrar perfiles como los regidores morenistas que de forma lamentable no saben dar resultados a la ciudadanía y no entienden temas de la administración pública".