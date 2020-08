Ayuntamiento de Soledad descontó salario a trabajadores con Covid-19: Morena

El Partido Morena en San Luis Potosí condena la actitud que ha tenido el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez con algunos de sus trabajadores que se han contagiado por el Covid-19, a quienes sin justificación alguna les están descontando de sus sueldo todos los días que tuvieron que estar aislados por instrucción médica antes de poder regresar a sus labores.

Lo anterior lo dieron a conocer los regidores morenistas en el municipio soledense Grecia Selene Pérez González, Roberto Martínez Silva e Hipólito Leija quienes han recibido de primera mano más de una decena de quejas de trabajadores del ayuntamiento en este sentido, incluyendo a por lo menos 8 elementos de la policía municipal.

En este sentido los regidores expusieron que no solamente se trata por supuesto de una ilegalidad, puesto que todos estos trabajadores recibieron su incapacidad y su dispensa por su condición médica, no obstante la administración municipal decidió descontarles los días que no pudieron acudir a laborar, lo cual no solo es ilegal, sino inmoral y falto de sensibilidad.

Recordaron que el pasado miércoles el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador visitó San Luis Potosí, en donde aseguró que todos los recursos están disponibles para la atención de la contingencia sanitaria por el Covid-19, por lo que no se tiene ningún pretexto para descontar de manera arbitraria el sueldo a los trabajadores.