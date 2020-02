Atenderá alcalde de Soledad, petición para ciclovía

Valorará el Presidente Municipal, Gilberto Hernández Villafuerte, la petición de vecinos en las inmediaciones de la carretera a Rioverde para el aprovechamiento de un espacio propicio y factible para el uso de la bicicleta como medio alternativo de movilidad.

Cuestionado sobre la petición de un grupo de colonos que sugieren la implementación de una ciclovía, consideró que un programa de ese tipo y su construcción disminuyen el uso del automóvil, mejoran el medio ambiente y contribuyen a una vida más saludable para las personas.

Soledad Castigarán Soledad maltrato animal

“Es una buena idea, hacer ciclovías es incentivar el uso de bicicletas para todos, ahora hay que estudiar sobre qué vialidades se puede diseñar y llevarla a cabo, que no se interrumpa pasos vehiculares porque esta es una carretera federal”, indicó el edil, Gilberto Hernández Villafuerte.

El edil añadió que debe haber un estudio profundo, bien planeado y sobre todo, consultado con todos los vecinos, incluso ha tenido la intención de llevarlo a cabo, pero reconoció que las vialidades de Soledad no son propicias para ciclovía, “pero estoy de acuerdo en que la idea en principio es buena”, apuntó.

Finalmente reiteró que valorará esta petición de vecinos, “tenemos que consensarlo con los habitantes de la zona, recordemos que la ciclovía que se hizo en la avenida Himno Nacional -en la ciudad capital- fue un fracaso, porque vayan a verla, no hay ciclistas, los vehículos están estacionados a mitad de la calle, y ya ha habido accidentes que no se han publicado en los medios de comunicación, entonces yo no quiero que esto pase en Soledad, habrá que estudiarlo bien”, aseveró.