Arranca entrega de Becas Alimentarias en Rancho Nuevo

Con el propósito de llegar a una meta estimada en más de 30 mil familias, la alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes arrancó con la entrega de las llamadas Becas Alimentarias en Rancho Nuevo, en donde se beneficiaron mil 107 familias.

De acuerdo a la alcaldesa, la entrega de estas becas a las familias más desprotegidas, se realizará hasta el 12 de diciembre, ya que posterior a esa fecha, se están llevando a cabo las posadas, en donde también dijo, se llevarán apoyos a las familias soledenses.

“Tenemos ese gran compromiso y que les dije que dentro de los primeros cien días de gobierno les dije que íbamos a retomar la entrega de apoyos que han venido a beneficiar a los ciudadanos, como son las Becas Alimentarias, que arrancamos en Rancho Nuevo y con las que van a ser beneficiadas más 30 mil familias, las entregaremos de aquí al 12 de diciembre, porque el día 13, arrancamos las tradicionales posadas” dijo en entrevista la alcaldesa.

Que reconoció que el trabajo que se ha realizado, ha permitido avanzar en la erradicación de la pobreza, aunque reconoció que no basta y es necesario redoblar esfuerzos, ya que aún quedan familias pendientes, a las cuales se les tiene que apoyar, por lo que dijo que ampliarán el programa.

Noyola Cervantes destacó el hecho de que en el caso de las becas alimentarias, son mujeres madres de familia, las beneficias, quienes ante la pandemia han visto afectada su economía y el que reciban un apoyo, representa una gran ayuda “hay mujeres que se han acercado conmigo para agradecer, porque me dicen que no tienen ni para in aceite, para una pasta y el que entreguemos estos apoyos, para ellas significa que sus familias pueden comer una semana, quince días, sin embargo aún no es suficiente”.

