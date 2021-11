Aprueba cabildo de Soledad, Proyecto de Ley de Ingresos

Sin incrementos que afecten a la población, el Cabildo de Soledad aprobó por unanimidad en la cuarta sesión ordinaria de Cabildo, el Proyecto de Ley de Ingresos del municipio, el cual no ha sufrido modificaciones desde hace 7 años, en costos, rubros y conceptos.

De acuerdo a la Secretaria General del Ayuntamiento, Yoloxóchitl Díaz López, dicho proyecto de ley, es congruente con la situación que se vive actualmente por la emergencia sanitaria generada por Covid-19,

ya que el gobierno encabezado por Leonor Noyola, es consciente de los estragos que ha dejo, por lo que se solidariza con la población.

“La Ley de Ingresos aprobada, no tiene ningún incremento que afecte a la población, no hay algún rubro que se haya modificado y que afecte a la población, no hay aumentos ni en Registro Civil; ni en Rastro; Alumbrado; Ecología; Protección Civil ni Comercio”, dijo la funcionaria.

Quien detalló que este Proyecto de Ley de Ingresos, contempla una reestructuración en algunos conceptos de diversas áreas, entre las que se encuentra el apartado de planeación respecto a la clasificación de los fraccionamientos.

Luego de ser aprobado el Proyecto de Ley de Ingresos en el cabildo de Soledad, el documento deberá ser turnado a Comisiones del Congreso del Estado, para su análisis y posterior aprobación.