Aprueba Cabildo de Soledad inicio de trabajos para la elaboración del PMOTDU

Por unanimidad, el cabildo de Soledad de Graciano Sánchez aprobó el inicio de los trabajos para la elaboración del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el cual se realizará bajo la asesoría tanto de ONU Hábitat, como de Infonavit, convirtiéndose en uno de los tres municipios a nivel nacional, que contarán con este respaldo.

De acuerdo al director de Desarrollo Urbano, Gabino Manzo Castrejón, el objetivo de este trabajo, es marcar de manera clara y precisa cuales son los pasos a seguir para orientar y administrar el desarrollo del municipio, pero de manera práctica, entendible para la ciudadanía, el cual esta proyectado con una visión de 20 años.

“El objetivo es tener un plan, que sea sencillo, accesible para la población, práctico, que permita el desarrollo del municipio, pero que no complique las cosas, porque el objetivo que tiene, es decir que se puede construir y en donde, si bien hay cosas que requieren indicaciones especiales, lo mejor es que sea accesible, no queremos un documento complejo, no se trata de rehacer la ciudad, sino de planear a largo plazo” indicó el funcionario.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Quien destacó la importancia de recibir asistencia técnica para la elaboración del Plan Municipal de Ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano, por parte de ONU Hábitat, cuyo objetivo es promover la urbanización sostenible como motor del desarrollo y la paz para mejorar las condiciones de vida de todas las personas.

Finalmente mencionó que, con este plan, se da cumplimiento a la Ley General de Asentamientos Humanos; así como a la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial; al Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024 al igual que a la Política Nacional de Uso de Suelo y a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí.

