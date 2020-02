Alcalde no descontará el día a mujeres que realicen #UnDíaSinNosotras

Al conceder que las 786 trabajadoras del Ayuntamiento de Soledad, quienes así lo deseen, no laborar el próximo 09 de marzo, no se les descontará el día o repongan la ausencia con horas extras.

A pregunta expresa por El Sol de San Luis, el presidente municipal, Gilberto Hernández Villafuerte, respondió que hay tolerancia y solidaridad con las funcionarias que participarán en el paro nacional feminista.

Sin embardo exhortó a que se haga en un marco de paz y tranquilidad, pues dijo que no está de acuerdo en las pintas a edificios públicos o privados a manera de protesta, por lo demás, y contrario a su homólogo de San Nicolás, Nuevo León, Zeferino Salgado, quien hará reponer la jornada de ausencia con horas extras laborales al personal femenino, en el municipio de Soledad, será un día como cualquier otro, es decir, acudan o no a su trabajo en cualquier de las dependencias municipales, no se les descontará el día.

Hernández Villafuerte, añadió que 26 féminas ocupan cargos de nivel directivo como Secretaría General, Contraloría Interna, Turismo, Servicios Municipales, Comercio, Ecología, Catastro, por mencionar algunas áreas; mientras que el Cabildo está integrado por siete mujeres y en total suman 786 mujeres en las distintas áreas municipales.