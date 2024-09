Alcalde electo de Soledad anuncia obras para evitar inundaciones; ¿en qué zonas?

El alcalde electo Juan Manuel Navarro Muñiz anunció que tras asumir el cargo, se dará inicio a una serie de obras de infraestructura hidráulica destinadas a mitigar las afectaciones que las lluvias provocan en diversas colonias del municipio.

Navarro Muñiz explicó que el enfoque principal será atender zonas que históricamente han sufrido por inundaciones, como Valle de Cactus, mediante proyectos de colectores pluviales y la mejora del drenaje.

"Muchos gobiernos no le apuestan a la infraestructura hidráulica porque no se ve, pero es vital para la calidad de vida de los ciudadanos. El colector pluvial que se instaló en Valle de Cactus, con apoyo del gobernador, es un claro ejemplo: antes, las lluvias inundaban las viviendas de esa zona, causando pérdidas materiales significativas. Hoy, con las recientes lluvias atípicas, ya no sufrieron esas inundaciones", destacó Navarro.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

El alcalde electo también señaló que su administración dará prioridad a proyectos de encapsulamiento y encofrado de los drenajes a cielo abierto que aún existen en el municipio, con el objetivo de mejorar la salubridad y el bienestar de los habitantes. Entre las obras destacadas, mencionó el parque lineal en la avenida Libertad, en la colonia Hogares Populares Pavón, que transformará un antiguo canal en una amplia área recreativa.

"Este parque lineal será uno de los más grandes del municipio, y no solo resolverá el problema de los olores que emanaban del canal, sino que además proporcionará un espacio de esparcimiento para toda la comunidad", afirmó.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

El alcalde electo también adelantó que trabajará en pavimentar las calles que aún permanecen sin terminar en colonias como Rivas Guillen y Primera de Mayo, con el objetivo de que al término de su administración, Soledad de Graciano Sánchez cuente con un 100 por ciento de pavimentación en sus vialidades. "Uno de los retos más grandes será pavimentar todas las calles de Soledad, y con el apoyo del gobernador Ricardo Gallardo, lo vamos a lograr", dijo.

Por último señaló que este tipo de obras marcarán el sello de su gobierno, enfocado en mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos a través de proyectos que no solo resuelvan problemas estructurales, sino que también contribuyan al desarrollo integral del municipio.