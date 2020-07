Alcalde de Soledad a favor del uso obligatorio de cubrebocas

Antes de endurecer las medidas por el uso de cubrebocas, es necesario primero dotar a los habitantes de éstos, para entonces sí, hacer obligatorio su uso, opinó el alcalde Gilberto Hernández Villafuerte.

Incluso, dijo que en su momento le propuso al Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, idear un programa para entregar mascarillas “y no ha hubo eco, yo estoy dispuesto a comprar una cantidad de cubrebocas y distribuirlo en todo el territorio soledense”, señaló el edil.

Agregó que estas acciones se deben de realizar de manera conjunta con los tres niveles de gobierno, “primero les entregas el cubrebocas y luego les exiges su uso”, reiteró al señalar que los primero que se debe de privilegiar es el uso de este ‘tapa bocas’.

Lamentó que pese al contagio local hay personas que a estas alturas de la pandemia no usa cubrebocas en cualquier lugar público, por lo que no descarta implementar alguna sanción, pero reiteró que primero se debe de entregarlos para poder exigir, “las familias no tienen ni para comprarlo,cómo les exiges?”, concluyó.