Advierten por falsos inspectores en colonia Cactus

Gracias a denuncias ciudadanas en Soledad de Graciano Sánchez se ha detectado la presencia de falsos inspectores que extorsionan a las y los comerciantes del municipio, a quienes les piden determinada cantidad de dinero, para así salvarlos de multas mucho más grandes.

Así lo dio a conocer el titular de la Dirección de Comercio en el municipio Javier Rodríguez Contreras, quien indicó que han detectado tres casos de esta naturaleza, el ultimo que les fue denunciado fue apenas hace unos días y ocurrió en la colonia Cactus.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Donde un joven se presentó en un negocio y bajo el argumento de que le vendieron un cigarro suelto, dijo a la persona responsable del mismo, que se les iba a aplicar una multa por exhibir cigarros al público, algo que ya esta prohibido, la cual es de 10 mil pesos, pero que si le daba mil 500, la podía borrar, algo a lo que la comerciante accedió.

“Tenemos detectado que hay gente que se hace pasar por inspector de la Dirección de Comercio y los extorsionan, hace unos días nos encontramos con que un muchacho se hacía pasar por trabajador del ayuntamiento y pidió mil 500 a una comerciante, para no poner una multa de 10 mil, por tener en exhibición cigarros, algo que ya no se puede, la afectada acudió con nosotros a denunciar a la persona y detectamos que no trabaja con nosotros” dijo el funcionario.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Que detalló que la persona portaba incluso credenciales del ayuntamiento, las cuales son clonadas o falsificadas, por lo que se le dará seguimiento legal al caso, orientando también a la comerciante que resultó afectada de esta situación, quien tiene imágenes del delincuente, gracias a las cámaras instaladas en su negocio.

En el caso de falsificación de permisos, el funcionario indicó que durante los recorridos que se realizan de manera regular no se ha detectado ningún caso de esta naturaleza, solamente el caso de algunas personas que no tienen licencias de funcionamiento, pero se da la oportunidad de las tramiten o que registren algún adeudo.