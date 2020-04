Actividad agropecuaria, sin afectación por Covid-19

Las afectaciones por falta de lluvia a los cultivos forrajeros no han sido considerables, incluso la alfalfa que es el principal alimento para el ganado ha resistido al incremento de temperaturas y se mantiene con riego de aguas residuales.

Aseguró lo anterior el Secretario General del Ejido Soledad de Graciano Sánchez, Gabino Sánchez Hernández, señalando que los ganaderos de este ejido cultivan principalmente esta planta para alimento de los animales.

Sobre afectaciones por la emergencia sanitaria, dijo que la zona rural de Soledad siguen con sus actividades agrícolas con normalidad, desde ordeñar diariamente vacas, como deshierbe y riego de cultivos.

“Difícilmente podemos estar aislados, porque nos dedicamos a ir todos los días a las parcelas para deshierbar, regar cultivos, barbechar, es decir, arar la tierra para la siembra, etcétera”, explicó.

Agregó que la ventaja que tienen los productores de este ejido, es que anda en el monte, no hay concentración de personas, no tiene comunicación cercana con otros cuando hacen sus labores, “y no podemos dejar de hacer lo que es del diario, com ordeñar vacas, limpiar corrales, alimentar a los animales”, explicó

Por su parte, el director de Desarrollo Rural y Agropecuario, Gerardo Mota Martínez, indicó que a inicios del próximo mes de mayo se espera el temporal con las lluvias necesarias para que los productores puedan realizar sus siembras de cultivos forrajeros como maíz, avena y cebada.

Destacó que el sector agrícola es esencial para la producción de hortalizas como lechuga romana y rábanos, así como forrajes, por lo que sus actividades continúan ante la emergencia sanitaria por el Covid- 19.