Abandona Interapas obra en reparación

Soledad de Graciano Sánchez.- Cuando pensaban que el organismo Interapas iba a reparar un drenaje colapsado que tiene varios meses, en la esquina de las calles Ignacio Martínez y Cárdenas, la obra tiene tres semanas en aparente abandono, denunciaron los vecinos.

El pasado 02 de agosto El Sol de San Luis dio cuenta de esta situación en la colonia Villas del Morro, y en donde para evitar que se deteriorara más el pavimento de concreto, bloquearon el paso vehicular con piedras, no obstante, al iniciar los trabajos de reparación, la calle tuvo que ser abierta y ahora el problema se multiplicó.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Y es que, la obra no presenta ningún avance debido a que prácticamente no se ha hecho nada en tres semanas, el drenaje está a cielo abierto, los olores nauseabundos abundan a lo largo de la vialidad y por la excavación de tierra, algunos vecinos quedaron impedidos de ingresar sus vehículos a sus cocheras, además de hay tubería de la empresa Gas Natural expuesta.

Por otro lado los vecinos tienen otro conflicto con la dirección general de Interapas, ya que se negaron a un proyecto de obra que presuntamente desviaría la distribución del agua potable a otros desarrollos de viviendas cercanos, y ante la negativa, pareciera que dejaron esta obra inconclusa a propósito.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

“Es peligroso, hay niños que salen a jugar, otros que se molestan porque las piedras siguen impidiendo el paso, algunos no pueden meter sus carros a las cocheras y corren peligro que se los roben, pero aquí el problema no lo ha solucionado Interapas desde el principio, desde hace mucho que hemos solicitado la reparación de este drenaje colapsado y no se ha intervenido”, comentaron los colonos.

Vecinos hicieron un llamado a las autoridades de Interapas para que solucionen este problema antes de que concluya la actual administración.