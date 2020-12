A disposición del fuero Federal, quien venda o distribuya pirotecnia: Ordaz Flores

Soledad de Graciano Sánchez.- Si se detecta a personas con más de 10 kilogramos de mercancía de pirotecnia, serán remitidos al Ministerio Público Federal, para que sea ésta autoridad la que deslinde responsabilidades

De entrada es ilegal que vendan estos artefactos, pero si el ciudadano es sorprendido con una pequeña cantidad, sea para venta o distribución menor a los kilos mencionados, únicamente será asegurada los artefactos.

Respondió lo anterior el titular de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, a pregunta expresa de El Sol de San Luis sobre las posibles sanciones que pudieran hacerse acreedores quienes este 24 y 25 de diciembre, así como el 31 y 01 de enero, sean sorprendidos vendiendo estos productos.

Por lo anterior, en coordinación con instancias federales y estatales, el gobierno municipal a través de esta dependencia implementará un operativo preventivo, cuyo propósito es inhibir la venta y compra de material pirotécnico, así como detectar lugares de almacenamiento y manejo de estos artículos sin las medidas adecuadas.

Señaló que este dispositivo comprende recorridos por calles, avenidas y mercados del municipio, para identificar puntos con mayor distribución de juguetería pirotécnica, así como atender reportes ciudadanos en ese sentido.

Ordaz Flores, recomendó evitar que los menores de edad manipulen estos productos; no mantenerlos en la mano una vez encendidos ni guardarlos en las bolsas de la ropa; evitar detonarlos dentro de botellas, latas u otros recipientes; no usarlos en lugares cerrados o cerca de material inflamable y no arrojarlos a personas, animales o automóviles.

