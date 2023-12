80% de accidentes de vialidad son por no respetar la velocidad

De cada diez accidentes de tránsito que se llegan a presentar en territorio de Soledad de Graciano Sánchez, ocho se deben al exceso de velocidad y la falta de precaución, lo que hace necesario que los conductores tomen más conciencia sobre la responsabilidad que implica estar al frente de un volante.

Así lo dijo Daniel Díaz responsable del área de Peritos de Transito y Policía Vial Municipal, quien indicó que algunas de las faltas al reglamento de tránsito que se presentan, son no guardar distancia entre un vehículo y otro, así como no respetar señalamientos restrictivos, entre ellos el semáforo.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Refiriendo que el resto de accidentes se debe a situaciones como son colisiones por ángulo, impactos laterales, por estar en una zona donde un vehículo de grandes dimensiones da vuelta, entre otras.

“De cada diez 10 accidentes hasta 8 son causados por no respetar los límites de velocidad, y falta de precaución, como es no guardar distancia, no respetar señalamientos restrictivos, por ejemplo hay mucha gente que se pasa los semáforos como si estuvieran en verde, hace falta responsabilidad entre los conductores” dijo el elemento de la Policía Vial de Soledad.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Quien reconoció que actualmente si hay mucha falta de pericia entre los conductores, lo que termina incidiendo en el número de accidentes que se registran, aunque también mencionó que hay otros factores sobre los cuales se va tomando conciencia, como es el uso del teléfono celular, esto debido a herramientas como el altavoz.

En lo que se refiere al número de accidentes, Daniel Díaz indicó que por lo general y en estadística, es en el mes de diciembre cuando han tenido un incremento en hechos de transito pero en este 2023, se ha reducido bastante, aunque no dio la cifra, debido a que aún restan días del periodo vacacional, mencionando que es a raíz de medidas que se han implementado, como es la realización de carruseles, la presencia de vigilancia en las vialidades más importante del municipio, además de otros cruceros, como se ha inhibido la incidencia en hechos de tránsito.