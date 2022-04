50 colonias de Soledad no les llega agua desde hace 7 años

Llega la temporada de calor y los problemas por la falta de agua se agravan en Soledad de Graciano Sánchez, en donde se tienen detectadas al menos 50 colonias que no cuentan con el vital líquido, algunas, desde hace 7 años, como es en Jardín Chapultepec, ubicada cerca de El Morro.

De acuerdo a Rebeca, una de las vecinas de la zona, había agua cuando se fue a vivir a la zona, pero poco a poco empezó a escasear y desde hace 7 años, sin nada, por lo que tuvo que invertir en la construcción de un aljibe de 5 mil litros, el cual tiene que llenar dos o tres veces por mes, a un costo de 300 pesos por pipa, ya con descuento por ser cliente frecuente.

“Al principio cuando llegamos a vivir aquí, había agua, no todo el día, pero en las noches se llenaba el aljibe, luego empezó a escasear, un día si, otro día no y desde hace 7 años no tenemos agua, cada mes nos llega el recibo de Interapas por 250 pesos, pero a veces ni lo pago, ellos mismos saben que no tenemos agua” dijo la afectada.

Que dijo que además la falta de agua trajo consigo otros problemas, debido a que mucha gente se empezó a ir del fraccionamiento, se quedaron casas solas, empezaron a llegar paracaidista y con ellos la inseguridad.

Ante este escenario, la alcaldesa Leonor Noyola Cervantes dijo que ya se trabaja para llevar agua a través de pipas rentadas, porque es un derecho constitucional, aunque reconoció que no es suficiente.

“Mientras Interapas se duerme en sus laureles, nosotros tenemos que actuar, de manera responsable y dar la atención a la ciudadanía, hoy lo que quieren es agua, sabemos que vienen tiempos aún más complicados son alrededor de 50 colonias afectadas por la falta de agua” dijo la alcaldesa.

Que indicó que si bien la mayoría están ubicadas en la zona oriente, ya es generalizado, y se tiene desabasto de agua en la cabecera municipal y colonias como San Felipe, San José y Santo Tomas, entre muchas otras.