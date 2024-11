35 familias enfrentan desabasto de agua en la Unidad Fidel Velázquez

Los habitantes de la calle Artículo 123, en la Unidad Fidel Velázquez, continúan enfrentando un severo desabasto de agua desde el mes de septiembre, sin que el organismo operador de agua, Interapas, haya logrado resolver esta situación, que ha afectado a alrededor de 35 familias.

Raúl Esteban Cárdenas, vecino afectado, comentó que una de sus vecinas realizó en septiembre una solicitud formal a Interapas para conocer las causas del problema, que se ha agravado en los últimos meses. Según la respuesta proporcionada por la dependencia, se han llevado a cabo inspecciones en calles cercanas, específicamente en la calle Artículo 123, entre las avenidas Jesús Yuren y Seguridad Social. En esta revisión, Interapas detalló que la calle cuenta con una línea de suministro de 4 pulgadas, abastecida por el pozo No. 9, conocido como “El Polvorín”, el cual opera con un rebombeo de 6:00 a.m. a 1:00 a.m. Sin embargo, se explicó que las condiciones topográficas de la zona disminuyen la presión hidráulica, lo cual afecta la distribución del agua en ciertas áreas.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

A pesar de que Interapas asegura que la colonia Fidel Velázquez mantiene un suministro de agua constante desde el pozo No. 9, los vecinos de Artículo 123 señalan que esta respuesta no ha resuelto su situación y desconocen el estado actual del pozo. “No tenemos agua y no entendemos por qué. Somos usuarios cumplidos, no hemos generado adeudos y aún así seguimos sin servicio,” expresó Cárdenas.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Los residentes afectados solicitan la intervención del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, para que gestione una solución a esta problemática que ha alterado sus rutinas y generado múltiples inconvenientes. La comunidad espera que se implementen medidas que restablezcan el suministro de agua y garanticen el acceso al recurso en condiciones adecuadas para todos los habitantes de la zona.