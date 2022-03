Soledad puede dar servicio de agua; se analiza su salida de Interapas: diputado

El vocal de la Comisión del Agua del Congreso del Estado diputado José Luis Fernández Martínez, señaló que se analizará y dictaminará en su momento, cuando se presente, la solicitud del ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez para desincorporarse del organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (INTERAPAS), por lo que ya se realizan estudios técnicos, jurídicos y financieros.

El ayuntamiento tiene la capacidad humana, financiera y administrativa para hacerse cargo de las aproximadamente 105 mil tomas que existen en la demarcación y quitarle un problema al organismo operador, que al tener menos cobertura, podría ser eficiente, consideraron los legisladores integrantes de la comisión legislativa.

Expuso que este tema no debe verse como un capricho, un conflicto político, un rompimiento entre los alcaldes o un pleito entre las ciudades, ya que no se trata de perjudicar a nadie sino de encontrar soluciones que beneficien a los habitantes de los tres municipios que en estos momentos integran el organismo intermunicipal.

La falta de un buen servicio es un problema de muchos años, por eso desde la Comisión del Agua en su momento se apoyaría la postura y solicitud del ayuntamiento de Soledad, en el entendido que no es un tema fácil y requiere un proceso complicado, pero no hay peor cosa que la que no se hace en beneficio de la ciudadanía.

Añadió que los organismos operadores no son malos y menos en una zona conurbada, pero en el caso del INTERAPAS ya está rebasado y lo más conveniente es que los municipios presten el servicio de agua potable de manera independiente como lo mandata la ley porque en un municipio el jefe político es el alcalde o la alcaldesa y son quienes reciben la exigencia de agua del ciudadano y no puede atenderlo porque no tienen la manera de ayudar.

Hay casos exitosos como el del organismo operador del municipio de Matehuala, que en pleno desierto y con carencia de agua, tiene una cobertura de servicio del 98 por ciento, las 24 horas del día y sin cartera vencida, en un claro ejemplo de que se pueden hacer bien las cosas, ser eficientes y responder a las exigencias de los ciudadanos, expuso.

