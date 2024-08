Soledad firmará convenio “inédito” en pro de las personas con discapacidad

Luego de que Soledad de Graciano Sánchez fuera una de las sedes en donde se realizó la Consulta Pública dirigida a personas con discapacidad, convocada por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), que buscaba las participación de este sector para su inclusión en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027.

Catalina Torres Cuevas, defensora de los derechos humanos y miembro de la asociación civil Enfoque de Igualdad, expuso la situación crítica que enfrentan muchas personas sordas en el estado incluyendo Soledad de Graciano Sánchez .

Torres Cuevas destacó que, a menudo, quienes nacen con esta discapacidad auditiva son excluidos del sistema educativo, lo que resulta en un alto índice de analfabetismo.

“La mayoría no tiene acceso a la alfabetización básica y, por lo tanto, no pueden leer ni siquiera un mensaje sencillo. No es por falta de capacidad, sino por la ausencia de una metodología adecuada de enseñanza”, explicó.

La defensora también mencionó que muchas personas sordas carecen de oficio y empleo, y que la mayoría se ven limitadas a trabajos de intendencia.

“La falta de comunicación genera múltiples problemas en su inclusión laboral”, añadió. En respuesta a esta situación, la secretaria de radicación de gobierno del estado y la secretaría del Trabajo y Previsión Social, están trabajando para identificar a adultos sordos que posean habilidades en oficios como carpintería, costura y cocina, con el objetivo de que puedan impartir talleres en su lengua de señas a otros sordos.

Además, anunció que este convenio es inédito y busca facilitar la inserción laboral de estas personas, brindándoles la posibilidad de trabajar de manera independiente o a través de empleos gestionados por la dependencia estatal.

“Es un avance importante, ya que nunca se ha hecho algo parecido en ningún estado de la República”, enfatizó Torres Cuevas.

La defensora también expresó su esperanza de que en el futuro se logre la inclusión de estudiantes sordos en las aulas, para que puedan acceder a una educación adecuada y de calidad.

Para ello, se estará creando una unidad de seguimiento que se encargará de dar continuidad a las propuestas surgidas durante la consulta.

“Esperamos que todo lo que se discutió se cumpla y no se convierta en una simple simulación. Es fundamental que no nos dejen colgados de la brocha”, concluyó Torres Cuevas.