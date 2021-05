Sociedad debe exigir cumplimiento de la ley al nuevo Fiscal Anticorrupción : empresario

"Si la sociedad no cobra esa obligación cívica que tiene, de perseguir lo que nos beneficia a todos, de nada sirve que tengamos un nuevo Fiscal Anticorrupción", opinó Jaime Chalita Zarur, presidente de la Federación Bajío Norte de la Coparmex Nacional, quien señaló que el Sistema Anticorrupción no funcionará si la sociedad no se pone firme exigiendo el esclarecimiento de los actos de corrupción, y que se termine el compadrazgo y el amiguismo que se ha tenido durante muchos años.

"La libertad no es una concesión graciosa en ningún gobierno, es una conquista de la sociedad cuando se ha puesto de acuerdo, de esta manera cuando la sociedad se pone de acuerdo en las exigencias de lo que nos beneficia a todos, pues entonces triunfamos", expresó.

Si bien, aclaró, la corrupción no es culpa de la sociedad, pero sí de algunos componentes de ésta que en forma de "esquiroles" se involucran en esa corrupción.

"Me parece que entre más claros seamos, mejor; la sociedad tiene que exigir el cumplimiento de la ley, salvaguardar el cumplimiento de la Constitución es nuestra obligación como ciudadanos, la conducta cívica de nosotros ha estado ausente y ya es hora de que aparezca", apuntó.

