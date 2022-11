Sociedad de zona media, devastada por feminicidio de Marion: diputado

La sociedad no solamente de Ciudad Fernández y Rioverde sino de la zona media, se encuentra devastada por el feminicidio de la joven Marion y exigen a las autoridades una rápida investigación para dar con el paradero del o los responsables además de que no se le revictimice, dijo el diputado y ex alcalde Ramón Torres García.

“Los que tuvieron el privilegio de conocer a Marión la describen como una madre ejemplar de dos niños, trabajadora, carismática, buena amiga, mujer de principios y valores, cercana a su familia, por lo que hago uso de esta máxima tribuna para levantar la voz y exigir justicia pronta y expedita; pedir que todo el brazo de la Ley caiga sobre los responsables”.

Torres García exigió a las autoridades atender los casos de feminicidio con perspectiva de género, con la empatía que las familias de las víctimas necesitan para superar los obstáculos y hacer valer la justicia.

Pidió que las investigaciones se realicen apegadas a derecho, por lo que enfatizó no revictimizar a Marión, ni a ninguna mujer que haya sido víctima de hechos tan lamentables.

Torres García solicitó que los instrumentos de inteligencia y coordinación con los que cuenta el Estado, se enfoquen a una reacción acorde a lo sucedido y que a la brevedad se logre detener al o a los responsables.

El diputado también pidió que se dé con el paradero de las jóvenes; Tania, Yetzel y Patricia, quienes desaparecieron el pasado 7 de noviembre cuando salieron a divertirse a un antro del municipio de Ciudad Fernández e invitó a quienes puedan aportar datos de su paradero, lo hagan para terminar con la angustia de sus familias.

Convocó a las diputadas y diputados a que sigan legislando con un enfoque de reestructura social pues, es inadmisible que sigan sucediendo este tipo de hechos.

