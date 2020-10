SNTE entrega laptops a estudiantes

Tras menos de un mes de recopilar aparatos electrónicos para donar a los estudiantes de escasos recursos en la entidad, en la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, se llevó a cabo la entrega de laptops, televisores, computadoras y teléfonos celulares, para que los estudiantes de escasos recursos, no se pierdan en esta nueva dinámica de Aprender en Casa.

El delegado especial de la sección 26 del SNTE, José Angelino Caamal, consideró que ahora más que nunca debemos redoblar los esfuerzos pues el mundo sigue en una encrucijada y los maestros se ponen en primera línea para hacerle frente a esta emergencia sanitaria del Covid-19.

“Hemos cumplido de manera permanente con informar a los alumnos, a los maestros, a la sociedad en general, de las medidas sanitarias que se requieren para poder transitar en este etapa tan compleja, y entre estas acciones está el de plantear la ruta para lograr que las niñas, niños y jóvenes estén garantizados en su derecho a la educación”.

En el Día Mundial de los docentes se dijo que están continuando con el legado de trabajo del profesor Alejo Rivera Ávila y además haciendo frente a las adversidades que ha dejado en su camino el Covid-19.

“El SNTE está llegando más allá de la encomienda del maestro, para nuestro pueblo, para la educación, para los niños que representan que hoy seguimos trabajando, la sociedad se da cuenta que enseñar no es fácil, no es una cosa sencilla y menos a distancia, sin embargo la sección 26 del SNTE se está preocupando con esta acción que resalte el trabajo del magisterio.

Cabe destacar que en este evento donde no se convocó a prensa, no se indicó cuánto equipo se logró recolectar en San Luis Potosí, ni quiénes serán los beneficiarios o qué comunidades no cuentan con este tipo de servicios.