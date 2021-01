SNTE denuncia desabasto de medicamentos en el ISSSTE

Maestros agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), colocaron una serie de mantas en las instalaciones del ISSSTE para denunciar que sigue el desabasto de medicamentos y que no se están ofreciendo los servicios médicos en la institución.

Fueron los jubilados y pensionados de la delegación D-IV-1 de la sección 26 del SNTE quienes exigieron a las autoridades del sector salud y gobierno del Estado que se regularice el abasto de medicamentos y consultas médicas que se han dejado de ofrecer bajo el pretexto de la pandemia sanitaria por Covid-19.

A las afueras de los edificios que albergan este sistema sanitario se lee, somos un sector vulnerable al contagio debido a otras patologías, por lo cual urge se normalice lo expuesto a la brevedad".

En tanto, en el ISSSTE se encuentra otra manta donde se indica de manera oficial por parte de este organismo que "no se permitirá el acceso a esta unidad a personas que no tengan asuntos importantes", "el acceso será con cita", "no se dará acceso a pacientes que lleguen más de 30 minutos antes de su cita agendada con su médico tratante", "no te vengas a formar, estamos en alerta máxima cuídate".

Esta situación se ha reproducido en las últimas horas ya que sigue sin darse citas médicas y además no hay fármacos en las farmacias de este organismo sanitario, predominando la escasez de insulina levemir y la carbamezapina.