SNTE da voto de confianza a titular de la SEP, Delfina Gómez

Existe plena confianza por parte del gremio de maestros y trabajadores de la educación que se puedan resolver las demandas que existen aún en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación Sección 26 en San Luis Potosí, SNTE, mismas que fueron expuestas a la titular de la Secretaría de Educación Pública, SEP, Delfina Gómez Álvarez.

Lo anterior lo señaló así, el Secretario General de la sección 26 del SNTE, Juan Carlos Bárcenas Ramírez, al tiempo de reconocer que aún están pendientes los temas relacionados con los pagos que aún no se realizan para profesores de preparatoria y los adeudos que se tienen con el sistema de pensiones.

“Hicimos varias solicitudes con miras a fortalecer los temas de índole federal, lo de las escuelas preparatorias es estatal, hemos estado llevando el tema de la nómina de Telesecundaria que sin duda debe resolverse en coordinación con el Congreso”.

Local Maestros de la agrupación Transformación Magisterial protestaron a las afuera de la SEGE y URSE

El líder de más de 40 mil trabajadores de educación en la entidad potosina, mencionó que ya se expusieron estos temas a la Secretaría de Educación Pública, SEP, y la funcionaria federal les dijo, estar abierta a la problemática que hoy en día enfrentan las diferentes escuelas de la entidad potosina, después de un periodo difícil generado por la pandemia.

“Se está en proceso la nómina de la federación a partir del próximo año y para lo que resta de este, está un apoyo extraordinario para cubrir la nómina y prestaciones de los trabajadores del nivel de telesecundaria”.

Sin embargo, expresó que por parte de la base trabajadora potosina existe voluntad para que se resuelvan las metas pendientes y generar el mejor aprovechamiento que beneficie a la comunidad escolar.

También añadió que no tiene reserva alguna o desconfianza de que el trabajo continúe, una vez que se habla de aspiraciones políticas por parte de la titular de la SEP, pues no obstante se mantendrán todos los programas sociales y educativos que plantea el gobierno federal y además existen acuerdos y compromisos establecidos, que no van a debilitarse sí es que se dan enroques en las dependencias.

“Bueno en algunos medios expresan que se va, le deseo éxito en caso de que así sea, pero en el caso de San Luis Potosí ha hecho una gran labor y un compromiso con los maestros y estudiantes”.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí