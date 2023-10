SLP y otros estados enfrentan estigma por “crisis migrante”: diputada federal

Elvia Yolanda Martínez Cosío, legisladora federal, quién se auto define como Diputada Migrante, en exclusiva para El Sol de San Luis, consideró que el gobierno de la República Mexicana, nunca pudo crear con un Plan de Política Migratoria, ni de retorno y ni de deportación voluntaria, tampoco pudo proyectar un plan para nuestros migrantes de paso.

Descalificó la falta de visión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para atender las verdaderas necesidades del sector migrante, ya que se dejan de hacer muchas cosas para priorizar aspectos que no son urgentes en estos momentos.

"No es posible que México haya querido seguir siendo el patio trasero de Estados Unidos, ni que haya aceptado el programa Quédate en México, cuando no tiene la capacidad, ni el entrenamiento, ni el presupuesto, y lo está invirtiendo en Honduras, Guatemala o en Venezuela, cuando lo tiene que inyectar a México para que capacite a todas las autoridades migratorias para que los paisanos tengan una ruta digna de llegar a donde tienen que llegar".

También habló sobre la mala percepción que se sembró en el país entero cuando se dio a conocer en el mes de mayo pasado, el secuestro masivo de migrantes en el municipio de Matehuala, y refirió que no se debe estigmatizar al Estado potosino por esta circunstancia, ya que hay otros lugares de la República Mexicana que enfrentan esta misma situación como es el caso, de Tijuana Chiapas y Tabasco, inclusive no descarta que la Ciudad de México también esté atravesando por este mismo fenómeno.

"No solo es San Luis Potosí, se le dio mucho auge, pero no son los únicos y desafortunadamente no hay ningún apoyo desde el gobierno de la República Mexicana".

Es así, que la diputada migrante considera que el panorama para el sector de la migración es completamente desalentador porque las cosas no van a cambiar sin un presupuesto y porque continúan empecinados en mantener en el encargo al director general del Instituto Nacional de Migración, INAMI, Francisco Garduño Yáñez, a pesar de que su trabajo ha sido deficiente y poco alentador para las causas sociales.

"Por qué no lo han corrido, cuando él fue, el culpable de las 40 personas que murieron en Ciudad Juárez o de lo que está pasando en San Luis Potosí, debería tomar conciencia de lo que está sucediendo".

A nivel federal, propuso y se aprobó su iniciativa de reformar el artículo 111 de la Ley de Migración donde define que los migrantes no pueden estar más de 36 horas en un centro de detención porque no son delincuentes.

Al igual, se refirió al fenómeno que actualmente se observa en gran parte del país, que los indocumentados de Haití, Cuba y de otras naciones, se están asentando de manera irregular y justamente lo hacen porque desafortunadamente no hay un plan "es una tragedia, son nuestros hermanos, vienen por una mejor vida, así como nosotros nos vamos a otro país, el gran problema es que México no tiene un Plan de Política Migratoria, absolutamente no hay presupuesto y no hay la sensibilidad, sobre todo de este tema por parte del Gobierno Federal".

Le recordó a las autoridades mexicanas encabezadas por Andrés Manuel López Obrador, que un país altamente expulsor de Migración, le debe dar prioridad a este tema, porque llegó para quedarse "y los migrantes somos los que sostenemos a este país, somos el número uno en envío de remesas". Cabe añadir que en mayo de 2023 se reportó que las remesas recibidas por el banco de México fueron de 61 mil millones 232 mil pesos, monto superior al nivel reportado en mayo del año pasado; esas cifras se consideran como históricas.

Elvía Yolanda Martínez Cosío, actualmente es representante en la cámara baja por el Partido Movimiento Ciudadano, MC, y otra vez y tras haber experimentado el fenómeno de la migración, se ha convertido en una de las personalidades que defiende a los paisanos desde el poder legislativo.

De entre sus quehaceres se ha distinguido por proponer la defensa de los deportados, ha insistido en que los hijos repatriados se integren a una educación digital en inglés y recibir certificados binacionales en las habilidades adquiridas en Estados Unidos.