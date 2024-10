SLP sumó al menos 5 accidentes de transporte de personal en 10 días

En un periodo de 10 días se han presentado más de cinco accidentes en donde ha estado involucrado transporte de personal, por lo que se busca endurecer las sanciones hacia los prestadores de este servicio, advirtió Néstor Eduardo Garza Álvarez, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Garza Álvarez informó que la STPS ha sancionado a cinco empresas de transporte de personal debido a accidentes ocurridos durante la prestación del servicio, y es que destacó que en un periodo de 10 días, ya se han presentado más de cinco accidentes, y por ejemplo, en menos de un año han ocurrido dos casos de camiones accidentados porque pretenden ganarle el paso al tren, lo cual “no es un accidente, es una negligencia”. Señaló que la principal causa de accidentes de transporte de personal, es el exceso de velocidad y no respetar el Reglamento de Tránsito circulando por lugares no permitidos.

Explicó que en este caso, hay aspectos de regulación que corresponde revisar a la Secretaría de Comunicaciones y transportes (SCT), mientras que la STPS sanciona lo relativo a las condiciones generales de trabajo, es así que esta dependencia ha sancionado aspectos como no contar con un horario definido, pues muchas veces se les contrata por esquema de honorarios y esto implica que no tienen un horario de trabajo.

Indicó que la STPS aplica sanciones económicas, sin embargo busca solicitar una modificación de las atribuciones de esta dependencia para clausurar establecimientos, “SCT puede retirar unidades y bajar personal (quitar la licencia a choferes), pero la Secretaría del Trabajo podría cerrar terminales completas y no salen unidades”.

Así mismo, hizo un llamado a la Policía Vial para que también haga cumplir el Reglamento de Tránsito y el Bando de Policía y Buen Gobierno, pues denunció que él mismo ha observado camiones de transporte de personal que circulan sobre los puentes vehiculares o en carriles centrales de la carretera 57, pese a que está prohibido, “tienen que bajarlos, multarlos; es una permisividad que ha llevado a que sientan que son dueños de las vialidades, y de las vidas”.

Garza Álvarez mencionó que también ha dialogado sobre este tema con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) y con el Clúster Automotriz, “si bien ellos no son responsables de cómo se presta el servicio, que sí le exijan a las empresas que se acerquen con la SCT para que se pongan en regla”, y es que reprobó que una de las excusas de las empresas transportistas es que cuentan con permiso federal y que por ende, no atienden requerimientos de autoridades estatales, ante lo cual aclaró que “traen vidas potosinas y no vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a seguir presionando”, por lo que se les sancionará aunque esto implique afectar la productividad de las empresas.