SLP, sin casos de reacciones alérgicas a vacunas vs Covid-19; ¿cuáles son los síntomas?

Tras cuestionar si se han detectado personas alérgicas a las vacunas contra Covid-19, influenza y neumococo, cuáles son los síntomas y en casos de personas alérgicas cómo se les hace inmunes, en los Servicios Estatales de Salud (SES) no tienen detectadas reacciones adversas.

Esmeralda Vanegas, jefa del departamento de Vacunología de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, especificó “no tenemos casos de reacciones adversas a alguna de esas vacunas, hasta el momento”.

Haciendo una investigación sobre las reacciones de estas medicinas se refiere que generalmente son medicamentos seguros y tolerados, pero pueden causar algunas reacciones adversas en ciertos casos.

Las reacciones más comunes tienden a ser leves y temporales como por ejemplo, dolor y enrojecimiento en el sitio de inyección y suele desaparecer en un par de días; fiebre baja que puede ocurrir en las primeras 24-48 horas y generalmente dura poco tiempo, dolores musculares y cansancio que pueden presentarse durante uno o dos días después de la vacunación.

Hay algunas reacciones que consideran como moderadas y que son dolores de cabeza leve o dolores musculares o articulares que normalmente no son graves.

Hay consideradas reacciones alérgicas graves y que llaman raras como la Anafilaxia que es una reacción alérgica grave que ocurre en casos extremadamente raros puede incluir dificultad para respirar, hinchazón de la cara y garganta, sarpullido y taquicardia. Esto suele ocurrir minutos u horas después de la vacunación.

También existe una relación entre el síndrome de Guillain-Barré y las vacunas contra la influenza, un trastorno neurológico poco común, este riesgo es extremadamente bajo, pero puede causar debilidad muscular y parálisis temporal.

Finalmente, se dice que pueden presentarse síntomas parecidos a los de la gripe como la fiebre y malestar general, similares a los de una gripe leve, suelen ser una respuesta inmune natural y desaparecen en 1-2 días. No es un efecto de la infección por el virus de la influenza, ya que la vacuna inyectable contiene virus inactivos (no vivos) que no causan la enfermedad.