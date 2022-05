SLP sin casos de hepatitis infantil; jurisdicciones sanitarias en alerta

Desde la primera semana del mes de mayo, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, pidió a los estados dar seguimiento a los posibles casos de hepatitis infantil, por lo que la dependencia estatal ha instruido al personal para atender lo que pudiera presentarse.

Francisco Cervantes, Subdirector de Epidemiología de los Servicios de Salud, informó que se les envió un documento con la guía para el seguimiento de este tipo de pacientes, de acuerdo a la información y los datos que ya se tenían, se realizó una reunión virtual con epidemiólogos de las siete jurisdicciones sanitarias de San Luis Potosí y los de hospitales generales para dar a conocer el protocolo de atención.

En dicho protocolo de atención se señala que deben clasificarse como sospechosos pacientes que presenten sintomatología digestiva como es vomito, diarrea, y si llegan a presentar ictericia (ponerse un poco amarillos), entonces se les cataloga como hepatitis y se procede a realizar un panel viral hepático que consiste en realizar pruebas de hepatitis A, B , C , D y E. Si las pruebas no salen positivas, entonces se procede a enviar muestras de sangre, de heces y de exudado faringeo para que se determine si es hepatitis sin sintomatología aparente al Laboratorio Estatal de Salud Público y ellos a su vez al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos INDRE, y recibir de ellos los diagnósticos que correspondan.

El experto expuso que "es necesario que no se confunda con hepatitis virales de tipo A que son las que suelen presentarse en este tiempo por mal manejo de escreta o aguas contaminadas. La ruta que se piensa que pueda estar generando esa hepatitis es la fecal-oral, pero no se descarta la posibilidad de que sea por Covid-19, pero aún no hay nada concluyente, por eso sigue la vigilancia, y es importante que el agua de consumo humano, sea potable y esté hervida o clorada, deben lavarse las manos de manera frecuente, el lavado de verduras y frutas y cocinar bien los alimentos. Se está en alerta en todas las áreas de epidemiología de hospitales y jurisdicciones para toma de muestras si llegaran a presentarse pacientes con sintomatología como la mencionada".

También durante la última semana, debido a los aumentos de casos que estaban presentándose en Europa y luego en Estados Unidos de Hepatitis en menores, se realizaron reuniones con pediatras de instituciones de salud públicas y privadas e incluso en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, llegando al consenso en las acciones que se seguirían.

Al igual, se determinó que si se presentaban pacientes con síntomas de hepatitis, pero que no se encontrarían datos de hepatitis viral, por lo que se pidió que cuando ingresaran pacientes con síntomas se notificará a la Subdirección de Epidemiología de los Servicios Estatales de Salud, SES, para iniciar el seguimiento de estos pacientes.

