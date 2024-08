SLP se suma a movilización nacional para exigir reducción de la jornada laboral

San Luis Potosí será uno de los estados que se sume a la movilización del Frente Nacional por las 40 horas, el cual busca que se apruebe una reforma a la Ley Federal del Trabajo que reduciría la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana en México.

De acuerdo con información publicada por la página de Facebook del Frente, en San Luis Potosí se llevará a cabo una jornada informativa este domingo 1 de septiembre a las 5 de la tarde en Plaza de Armas, frente al Congreso del Estado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Frente Nacional por las 40 horas (@yoxlas40horas)

En el caso de la Ciudad de México, la marcha se llevará a cabo a las 9 de la mañana y partirá del Zócalo capitalino con rumbo a la Cámara de Diputados.

Reducción de la jornada laboral, en la “congeladora” legislativa

La reducción de la jornada laboral ha permanecido en vilo desde 2023, pese a que el dictamen fue aprobado ese año por las comisiones dictaminadoras y solo restaba su presentación al Pleno y posterior envío a la Cámara de Senadores y a los congresos locales.

En resumen, dicha propuesta ha permanecido congelada.

Desde entonces, se han llevado a cabo foros de consulta con cámaras empresariales, académicos y trabajadores con el fin de llegar a un consenso; al respecto, el sector productivo propuso que dicha reducción se diera de manera gradual o, en todo caso, que solo aplicara a ciertas industrias.

También lee: https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/empresas-de-slp-ya-realizan-pruebas-para-adaptarse-a-una-nueva-jornada-laboral-aderiac-12413060.html

Susana Prieto Terrazas es la diputada federal que propuso esta reforma a las leyes laborales, y renunció a la bancada de Morena tras acusar que dicha propuesta había dejado de ser prioridad para este partido político. Pese a ello, se ha mantenido como la principal impulsora de la reducción de la jornada laboral.

Prieto Terrazas hizo un llamado a marchar e informarse este próximo domingo 1 de septiembre, que es el día en que entran en funciones los diputados y senadores que resultaron electos en los comicios del pasado 2 de junio, con el fin de que no se olvide esta propuesta y ejercer la presión necesaria para que dicho dictamen regrese a la agenda legislativa.