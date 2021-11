SLP se mantendrá en Semáforo Verde 15 días más

Los Servicios de Salud y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, informan que hasta este viernes 12 de noviembre se registran 102 mil 188 casos totales de Covid-19, con la confirmación de 106 nuevos contagios de acuerdo al reporte epidemiológico de las últimas 24 horas. En cuanto a decesos, se reportan 4 nuevos para un total de 6 mil 807 fallecimientos. Estas defunciones corresponden sólo a hombres de entre 46 a 87 años de edad.

De estos nuevos contagios, 64 se detectaron en la Jurisdicción Sanitaria I; 15 en la Jurisdicción Sanitaria II de Matehuala; 9 en la Jurisdicción Sanitaria III de Villa de Pozos; 6 en la Jurisdicción Sanitaria IV de Rioverde; 8 en la Jurisdicción Sanitaria V de Ciudad Valles; 3 para la Jurisdicción Sanitaria VI de Tamazunchale, y 1 caso para la Jurisdicción VII de Tancanhuitz. Para este día, permanecen 97 personas hospitalizadas, de las cuales 18 requieren de respiración asistida.

Los Servicios de Salud, a través de su titular Daniel Acosta Díaz de León y por instrucción del Mandatario Ricardo Gallardo Cardona, exhorta a la población para que de manera corresponsable atienda, cumpla y exija protocolos sanitarios vigentes durante este puente de descanso y en el que se desarrolla el programa de “Buen Fin”.

Asimismo, se informa que en las próximas horas la Secretaría de Salud Federal anunciará la ratificación del Semáforo Epidemiológico color Verde que regirá para todo el territorio de San Luis Potosí, del 15 y hasta el 28 de noviembre, por lo que también se hace un llamado para que las y los potosinos no se confíen y no bajen la guardia en las medidas sanitarias, pues la pandemia del Covid-19 no ha desaparecido y sigue activa.