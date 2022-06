SLP se convirtió en un estado consumidor en potencia; se venden más de 120 mil dosis al día: RCG

El problema de la drogadicción en San Luis Potosí es complicado, el conflicto radica en que nuestra entidad se convirtió en un consumidor en potencia, aquí se venden más de 120 mil dosis al día.

“Estas cifras son la realidad y no sabemos por qué los pasados mandatarios y secretarios de Seguridad Pública nunca las dijeron cuando siempre han estado ahí”, expresó el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona.

Hay una pelea fuerte por ver quién vende esas 120 mil dosis, señaló, “hoy los muertos que hay en las calles no son de la sociedad civil que iba pasando, o de un empresario o comerciante, es gente que se dedica a la venta y que están en la pelea unos entre otros por la comercialización de esas drogas”.

Con respecto a los recientes hechos de violencia en el estado afirmó que “esas advertencias las han hecho durante 20 años, ya no es nuevo para nosotros, hoy lo que tenemos que hacer es rescatar a los jóvenes para acabar con la violencia, eso es lo que nos va a poner en otro semáforo”.

Hemos sido claros en decir que es un problema de muchos años, aclaró, se dejaron de hacer muchas cosas, “si bien es cierto que no es un problema que haya crecido únicamente en la administración estatal pasada, ese gobierno, y el pasado, y el pasado nunca hicieron nada”.

Hoy este gobierno, destacó, se ha empecinado en empezar a revertirlo todo, pero de fondo, aunque esto nos puede llevar el sexenio completo le vamos a dejar mejores números al gobernador que venga, quien va a encontrar otro estado totalmente distinto al que nosotros encontramos.

“El problema, lo vuelvo a decir, es de fondo, tenemos que ir al rescate de los jóvenes, este gobierno se va a enfocar en buscar cómo rescatamos a los jóvenes de la problemática en la que hoy nos encontramos, se trata de tener cimientos fuertes para poder acabar con la inseguridad”.

Advirtió como San Luis Potosí está dentro de la media baja, “imagínense los estados que están en los primeros lugares, la cantidad de droga que se consume ahí, es el problema tan fuerte que se tiene en México derivado de la disputa por la venta”.

Finalmente, Gallardo Cardona pidió a los medios de comunicación apoyar y formar parte de ese bloque de rescate por los jóvenes de San Luis Potosí “es un trabajo de todas y de todos, yo los invito a ustedes porque es algo ya muy grave lo que sucede, pero tenemos que entrarle y no podemos ser omisos, no podemos decir que no pasa nada en San Luis Potosí”.

