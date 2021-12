SLP necesita un fiscal "que no sea carnal": Priego Rivera

San Luis Potosí necesita un fiscal "que no sea carnal, que no esté a modo", destacó Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Este jueves el Congreso del Estado llevará a cabo la elección de él o la nueva titular de la Fiscalía General del Estado; al respecto, Priego Rivera indicó que San Luis Potosí requiere de un fiscal "que no sea caral, que no esté a modo, que no sea cuate, sino un hombre honesto, competente, capaz, profesional y sobre todo independiente de cualquier poder para que pueda ajustar las tuercas a quien haya que ajustárselas".

Lo anterior debido a que lamentó, a nivel federal se ha observado que el fiscal General de la República está "al servicio del Ejecutivo", y que además ahora es acusado de enriquecimiento, por ejemplo con la compra de 120 vehículos de alta gama.

Reprochó que esto ocurra entre funcionarios de primer nivel, y que este tipo de acusaciones alcancen también a Santiago Nieto, quien era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y ahora está acusado de adquirir diversas propiedades, incluso a empresas fantasma.

En ese sentido, priego Rivera solicitó a los diputados locales que elijan al nuevo titular de la Fiscalía "no por motivos políticos, no por motivos de amistad o de cercanía, sino por su profesionalidad, por su integridad moral y su solidez académica".