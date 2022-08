SLP lidera violencia política contra las mujeres: Diva Gastelum

San Luis Potosí destaca en el ámbito nacional como un estado donde se violenta políticamente a las mujeres, al tener ocho personas sancionadas en el registro nacional superando la media nacional de septiembre de 2020 a mayo de 2021.

Así lo señaló la maestra Diva Hadarima Gastelum Bajo presidenta del Instituto por los Derechos Humanos y la Igualdad Sustantiva, al poner en marcha el diplomado sobre violencia política contra las mujeres, organizado por el Congreso del Estado en coordinación con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Reveló que SLP tiene registrados 37 casos de violencia política contra las mujeres en razón de género con lo que supera un 64 por ciento las cifras de violencia en el ámbito nacional, “esa es la realidad y tenemos qué borrar esa lista que pinta a la entidad potosina como violento en política contra las mujeres”.

En el evento, al que asistieron la presidenta del Poder Judicial magistrada Olga Regina García, el subsecretario de gobierno Juan Pablo Escobar y la presidenta de la Directiva del Congreso del Estado diputada Yolanda Cepeda Echavarría, expuso que “seamos evangelizadores para evitar la violencia política”.

“Vivimos en una realidad donde no se permite ejercer nuestros derechos porque se cree que se nos han regalado, cuando hemos luchado por ellos y estamos en el camino correcto; hay que tomar acciones en lo local, que no todo se quede en lo alto, en lo federal, todos debemos sensibiizarnos”.

Destacó que el gobernador del estado José Ricardo Gallardo Cardona es sensible en este tema y quien se ocupa de las mujeres se ocupa del progreso y quien las abandona, ocasiona que crezca la inseguridad”.

“Ya se nota. La violencia política se tiene que desterrar y Ricardo Gallardo ha demostrado que atiende el problema. A las mujeres no se nos derrota con periodicazos o golpes en la mesa, se equivocan quienes piensan que agachamos la cabeza. Hemos visto resistencia, quieren creer que es normal que las mujeres vivamos violencia, pero nunca será así”, destacó la ex diputada federal y ex senadora de la República priísta.