SLP, el decimotercer estado donde más fallecen mujeres a causa del cáncer de mama

San Luis Potosí es la entidad número 13 en el país donde más mujeres mueren a consecuencia del Cáncer de Mama, mientras que la tasa nacional de Mortalidad por esta enfermedad fue de 18 defunciones por cada 100 mil de 20 años y más, según reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.

Este tipo de enfermedad se origina en las células de los pechos y ocurre en las mujeres y raramente en los hombres.

Con el objetivo de establecer o descartar el diagnóstico de Cáncer de Mama, los Servicios Estatales de Salud, SES, a través de la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (UNEME -DEDICAM), invitan a tomar acciones preventivas sobre este mal. Mirna Zulema Chavarin Nuño, coordinadora estatal del Programa Cáncer de la Mujer de los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, informó que se cuenta con diversos servicios que permiten una atención integral y multidisciplinaria óptima para las usuarias sin derechohabiencia a través de un tamizaje oportuno.

En lo que va del presente año, se han realizado un total de 562 mastografías, pero además les ofrecen estudios como la mastografía de tamizaje, mastografía diagnóstica, ultrasonido de mama, biopsia guiada por ultrasonido y por estereotaxia, atención psicológica a través de consejería a las usuarias y familiares con lesiones sospechosas de Cáncer de Mama, acompañamiento emocional a las usuarias y familiares de casos confirmados y atención psicológica.

Se otorga apoyo nutricional a pacientes confirmadas con cáncer de mama, referencia a tratamiento en tercer nivel de atención, orientación, asesoría sobre su seguimiento a través de trabajo social y pláticas o talleres de detección oportuna, prevención y diagnóstico del Cáncer de Mama a personal y usuarias.

Invitó a mujeres de 40 años de edad, a que realicen su primera mastografía, no importa si no se tienen antecedentes de riesgo o no presenta molestias en sus mamas, es recomendable que acuda a valoración a esa edad. Si no se cuenta con ninguna seguridad social se puede recurrir a la UNEME-DEDICAM ubicada a un costado del Hospital General de Soledad con domicilio en Prolongación Valentín Amador #1132 en la Colonia Rivas Guillén.

La Coordinadora Estatal del Programa Cáncer de la Mujer destacó que hay más acciones para que mujeres puedan detectar el cáncer de mama oportunamente, como la exploración mensual, la cual es indicada para mujeres mayores de 20 años de edad y a partir de los 25 hasta los 69, pueden solicitar al personal de salud que les realicen una exploración mamaria por lo menos una vez al año.

