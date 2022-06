SLP, de las ciudades del Bajío con la vivienda más cara: AMPI

San Luis Potosí se ha convertido en la ciudad del Bajío con la vivienda más cara, incluso hay fraccionamientos que sus precios llegan a tener incrementos del 30 o 40 por ciento anual; esto a raíz de que no hay vías de comunicación efectivas ni una adecuada distribución de los servicios, por lo que, todo mundo busca vivir en el poniente de la ciudad, que es donde tienen los servicios cerca.

Reconoció lo anterior, el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Luis Alvarado Moreno, quien señaló que, la falta de vías de comunicación eficientes provoca que los desarrolladores de vivienda apuesten por seguir construyendo al poniente de la ciudad, sin embargo, en esa zona ya no hay tierra disponible y eso ha encarecido el costo del metro cuadrado de tierra, por ende, se ha elevado el precio de las viviendas.

En ese sentido, dijo que la zona surponiente de la ciudad es de alto interés para los desarrolladores de vivienda, pese a la falta de disponibilidad de tierra, misma que solo está disponible en Escalerillas, pero no se puede usar porque no hay certeza en la tenencia de esa tierra.

“Si no tienes problemas para llegar a donde se encuentran los servicios, no te va a importar en dónde vives, el problema es que ahorita no hay adecuadas vías de comunicación, entonces, hay zonas de concentración de la vivienda y eso incrementa los precios. Cuando se resuelva el problema de vías de comunicación en la ciudad, se va a resolver lo del aumento de precios”, expresó.

Ante ello, destacó que las obras que planea ejecutar el Gobierno del Estado contribuirán a frenar el encarecimiento de la vivienda en San Luis Potosí, ya que, al haber más vías de comunicación se podrá desarrollar más vivienda media y residencial, no solo al poniente, sino también en la delegación de Villa de Pozos y al norte de la ciudad, en donde actualmente casi no hay oferta de este tipo de vivienda.

"Si las obras de movilidad se hubieran hecho hace décadas, hoy se tendría una ciudad con menor precio de viviendas y no habría una brecha tan grande entre quienes son tenedores de la tierra y quienes son arrendatarios, ya que, al haber incrementos, lo que se genera es que sean unos cuantos los que tienen posibilidad de adquirir tierra", añadió.

