SLP crecerá con apoyo de sus habitantes: alcalde Galindo Ceballos

En nueva reunión de acercamiento con las nuevas Juntas de Participación Ciudadana, el alcalde capitalino, Enrique Francisco Galindo Ceballos, pidió a los representantes vecinales trabajar de forma coordinada con él para lograr que la ciudad crezca.

Escuchó a un gran número de presidentas y presidentes de las Juntas de Participación Ciudadana del sur de la Capital, quienes externaron las necesidades de sus colonias y demarcaciones.

Reconoció que son muchas las carencias que presenta la ciudad, pero que será durante su administración y con el apoyo de ellos como representantes ciudadanos, que se logren dar avances importantes que permitan a la ciudad crecer y salir del estancamiento en el que se encuentra sumida desde hace treinta años.

“Lo que ustedes me han expresado, solo lo vamos a resolver si trabajamos coordinados. Esta ciudad necesita mucha solidaridad. A esta ciudad yo la voy a sacar adelante, yo no tengo la menor duda, y sé que ustedes me van a ayudar. El que estén todas y todos aquí es lo que me da más gusto, porque los necesito para que trabajemos unidos, no hay otra forma en que logremos hacerlo”, aseveró.

El alcalde pidió además a quienes presiden las Juntas de Participación Ciudadana de la demarcación cuatro que escuchen a sus vecinos, que tengan paciencia para poder atenderlos, para que de manera conjunta ellos y quienes integran el Gobierno de la Capital puedan trabajar por resolver cada una de esas peticiones y requerimientos que los potosinos les externen.

