SLP, atrasado en materia de movilidad: empresario

En San Luis Potosí vamos muy atrasados en cuanto a movilidad se refiere, en comparación con otros estados del Bajío, lo cual desinhibe la atracción de nuevas inversiones, porque no hay las condiciones para trasladarnos de un lugar a otro con seguridad, ni de garantizar que los trabajadores y directivos de las empresas llegarán en tiempo a sus centros laborales.

Así lo manifestó Héctor D'argence Villegas, presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP), quien destacó que, desde hace varios años la falta de movilidad ha sido uno de los principales reclamos de la ciudadanía, y lo que ha hecho falta para solucionar este problema es "que se hable menos y realmente se hagan bien las cosas".

"Sabemos lo que necesitamos, pero vamos muy tarde en comparación con otros estados del Bajío. Qué bueno que el Consejo Consultivo Potosí haya propuesto proyectos de movilidad, pero antes otras personas también lo han hecho y seguimos igual, entonces, hay que ver que realmente haya los recursos para realizarlos", expresó.

Local Propone AMPI que ciclovías se reubiquen en camellones centrales

De igual forma, resaltó que una observación importante que se debe considerar es que se están detonando demasiados desarrollos habitacionales hacia la Zona Industrial, pero no hay una vialidad que permita tener una movilidad fluida, por lo que, consideró que, en tanto no haya mejores condiciones de movilidad no se deberían estar autorizando nuevos fraccionamientos.

En ese sentido, el empresario insistió que lo más urgente es que se desahogue el tráfico que circula por la Carretera 57, porque la movilidad ya es imposible en esta vialidad.

"Siguen construyendo casas habitación hacia la Zona Industrial, pero no hay un eje vial que desahogue todo el tráfico; se sigue poblando esa zona, pero creo que no deberían darse más permisos hasta que no haya una solución al tema de movilidad, porque esto aumenta la inseguridad a quienes transitan hacia esta parte de la ciudad y hace imposible que lleguen a tiempo a cualquier lugar", añadió.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí