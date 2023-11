SLP acumula más de 6 mil accidentes de tránsito en lo que va de 2023

En lo que va del año, en San Luis Potosí, han resultado 200 personas en hechos de tránsito que principalmente suceden porque el camino está mojado, resbaloso, hay objetos por la irrupción del ganado, hay baches, pero también por la fatiga, somnolencia, falta de pericia, y hasta por conducir bajo los influjos del alcohol.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, al año se pierden en el mundo, 1.3 millones de vidas. Entre 20 y 50 millones sufren traumatismos no mortales y quedan con discapacidad.

En lo que va de este 2023 en el Estado de San Luis Potosí se han registrado alrededor de 6 mil 400 accidentes de transporte en vehículos de motor y los datos son preocupantes porque en el año deen 2022 en todo el país se presentaron 32 mil 714 siniestros viales en donde 5 mil 181 personas perdieron la vida y 91 mil 501 resultaron heridas, las más afectadas son peatones y ciclistas principalmente debido al uso desmedido de vehículos motorizados (automóviles y motocicletas particulares).

Nahúm Delgado| El Sol de San Luis

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, del gobierno de la República Mexicana, se considera que el 80 por ciento de los accidentes vehiculares se debe al factor humano, 9 por ciento a agentes naturales, 7 por ciento al vehículo y un 4 por ciento al camino. Por eso define que el exceso de velocidad, la falta de distancia y seguridad, invasión de carril contrario, virar indebidamente, distracciones, no ceder el paso, maniobras de reversa, objetos en el camino, desperfectos en la vialidad y dormitar, son los temas a intervenir.

Para la toma de conciencia sobre el manejo responsable, la Secretaría de Salud de San Luis Potosí, ofrece varias recomendaciones como la de sí habitualmente viaja en automóvil o motocicleta, bsw debe procurar disminuir gradualmente su uso: caminar, utilizar la bicicleta o el transporte público.

Si tiene que usar un vehículo motorizado, hay que disminuir la velocidad y ser cortés, principalmente con peatones y ciclistas; recordar que tienen prioridad de paso en las vías, incluso en el arroyo vehicular, particularmente cuando la infraestructura peatonal o ciclista se encuentra obstruida o en malas condiciones. No se deben invadir banquetas, cruces peatonales, ciclovías, o cualquier tipo de infraestructura peatonal o ciclista, ya que esto pone en riesgo la vida de peatones y ciclistas.

Usar cinturón de seguridad y pedir a quienes viajan que lo usen; niñas y niños deben viajar en una silla portainfante; no conducir bajo los efectos del alcohol, no utilizar dispositivos móviles, ni siquiera con manos libres y si viaja en motocicleta respete los límites de velocidad y use un casco certificado y correctamente abrochado.

Y finalmente se hace la recomendación del no hacer llamadas falsas al 9-1-1, solo deben darse en caso de presentarse alguna emergencia, con el fin de evitar las llamadas de broma, ya que esto implica la movilización de recursos y la falta o retraso de atención a personas que realmente lo necesitan.

