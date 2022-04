Situación de inseguridad en SLP capital es "crítica": ciudadanía

San Luis Potosí capital es una ciudad insegura para vivir, la situación es sumamente grave y preocupante, sus calles son el lugar más peligroso, mientras las autoridades viven inmersas en su mundo.

Luego de que autoridades capitalinas echaran campanas al vuelo porque en “La Mañanera” se mencionó que la percepción de seguridad creció durante el primer trimestre del año en nuestra entidad; a través de un amplio sondeo la opinión de la gente echó por tierra la optimista aseveración, potosinas y potosinos viven con zozobra, tanto en su hogar como en las calles, y califican como “crítica” la situación de inseguridad.

Raquel opinó que “hay un incremento considerable en la inseguridad, no hay día que en las noticias no veamos un reporte de algún asesinato, ejecución u homicidio. La situación es sumamente grave y preocupante, ya no se puede salir a la calle con el sentido de seguridad que se tenía antes”.

Añadió que “siempre sale uno temiendo que vaya a pasar algo y pidiendo que no nos vaya a tocar directamente alguna situación de secuestro o algún asalto, es muy grave la situación”.

Cuestionada acerca de la noticia oficial, en torno a que la percepción de la inseguridad disminuyó recientemente en la población, cuestionó: “¿qué podemos decir de las autoridades? ellos están inmersos en su mundo de seguridad, no se va a comparar una persona normal a un alto mando que trae el montonal de guaruras; una persona común y corriente anda por la calle y todo el tiempo te andas cuidando de que no te vayan a asaltar y de que no seas victima de algún secuestro”.

Realmente no sé en qué mundo viven estos señores, pero lo que ellos plantean no es real, “no es lo mismo que yo salga con un sequito de guaruras a simplemente caminar en la calle”. “Puedes estar en tu casa y a plena luz del día se introducen a los domicilios para asaltarte, y aunque ya no hay distinción, en las colonias de la periferia está muy marcada la inseguridad por el tema de las pandillas”.

Ana, por su parte refirió que últimamente ha visto muchas noticias “acerca de que la inseguridad está muy alta, hay muchos asaltos, secuestran a las chavas, y por donde vivo se ha escuchado de muertes y han aparecido cuerpos”.

Al menos para mí no ha disminuido la inseguridad, es lo contrario, “ha aumentado y yo digo que en la calle y el transporte público es donde más insegura estás”.

Dilan confirmó que “la situación está fea, ya no da confianza salir a las calles porque en cualquier momento te puede pasar algo”.

Coincidió en que la versión oficial de que los habitantes de capital potosina viven con una mayor sensación de inseguridad es falsa, “no, la verdad no es cierto, ya no se puede salir a ninguna hora, ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche”.

“Y es en la calle principalmente donde puedes estar, ya en cualquier momento y en cualquier lugar pueden matar a alguien”, concluyó.

Igualmente, Judith advirtió que la ciudad “la verdad, es muy insegura hoy en día; como mujer me da mucho miedo salir por las ultimas situaciones que se han dado con la desaparición de muchas chicas”.

Incluso añadió que “ya me da miedo salir simplemente a la escuela, está muy critica la situación”.

Como que las autoridades no investigan a fondo, opinó, “o no hacen este tipo de encuestas solamente se dejan guiar por comentarios a favor”.

Asimismo coincidió en que es en las calles donde hay más inseguridad, “pero incluso en los hogares, porque también se meten a las casas”.

Finalmente, Martín indicó que, actualmente “San Luis Potosí es muy inseguro, pero más para las mujeres que para los hombres; a nosotros nos asaltan a ellas las secuestran, recientemente ha estado muy peligroso

Yo cuando salgo a las calles, dijo el entrevistado, ya no lo hago a gusto ni con tranquilidad, “nada más estoy volteando, sobre todo cuando las motos pasan por el miedo de que me vayan a asaltar, y antes solo te quitaban tu dinero ahora hasta te pueden matar”.

