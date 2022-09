Sindicatos en SLP "están echando flojera"; no han legitimado contratos: STPS

En San Luis Potosí, apenas se ha legitimado el 20% de los contratos colectivos de trabajo, por lo que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Néstor Eduardo Garza Álvarez, urgió a los sindicatos a realizar este proceso o se quedarán sin titularidad.

Garza Álvarez reprochó que los sindicatos en el estado "están echando flojera" y no han legitimado sus contratos colectivos de trabajo, "no le están dando certeza jurídica a las empresas ni a los trabajadores en las relaciones laborales".

Mencionó que algunos sindicatos argumentan que no cuentan con recursos para organizar el proceso para legitimar su contrato, ante lo que recriminó qué han hecho con 50 años de cuotas sindicales, "es un absurdo".

Señaló que también hay líderes sindicales que están confiados en que al llegarse la fecha fatal -el 1 de mayo del próximo año- habrá una prórroga para realizar el trámite, sin embargo destacó que "eso no va a suceder, ya ha sido muy clara la Secretaria del Trabajo federal (Luisa María Alcalde), la Cámara de Diputados, el Senado, el Presidente de la República, el gobierno de Estados Unidos y de Canadá"; los dos últimos, debido a que es una de las condiciones establecidas en el tratado comercial con dichos países.

El funcionario indicó que al principio, se realizaban dos o tres legitimaciones por día o por semana, por lo que dijo no comprender qué fue lo que llevó a que se desacelerara la participación de los sindicatos, inclusive cuestionó "¿tanta es la certeza que no tienen representatividad que por eso no legitiman?".

Precisó que a la fecha, sólo se ha legitimado alrededor del 20% de los contratos colectivos de trabajo, por lo que llamó a los sindicatos "a que se pongan las pilas o van a perder titularidad".

La legitimación de los contratos colectivos de trabajo, se refiere a una consulta que deben realizar los sindicatos para que a través del voto libre, personal, directo y secreto, los trabajadores expresen su conformidad o no, con el contrato que los rige.

