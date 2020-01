Sin vías alternas a la ZI se van las inversiones: diputado

Todo parece indicar que este año no arrancarán las obras de movilidad para agilizar el tráfico a la zona industrial, porque no se contempló en el presupuesto federal la partida correspondiente, de tal manera que se deben tomar acciones diferentes como agilizar la Red Metro y usar transporte que no sea el automóvil.

El vocal de la Comisión de Desarrollo Económico y Social diputado José Antonio Zapata Meraz, expuso que esta situación deberá tener impactos negativos en los proyectos de inversión, ya que las consecuencias afectan todo un proceso productivo que genera desánimo.

La figura de las Asociaciones Público-Privada (APP) puede ser una solución para la construcción de obras de vialidad, pero no la mejor ya que lo ideal es que el gobierno federal aporte recursos; estos métodos han dado buenos resultados en San Luis, en la capital del país y en otras entidades.

El diputado Zapata Meraz añadió que “es evidente que una obra de tal magnitud necesita el apoyo del gobierno federal, el año pasado en reiteradas ocasiones lo mencionamos durante la construcción del Presupuesto de Egresos del Estado, donde observamos que dentro de las proyecciones de movilidad no estaba especificada esta en particular, derivado de la gran inversión que se necesita por más de 1,000 millones de pesos”.

Expuso que “hay que conseguirlos de una u otra forma, le apostamos a que el gobierno federal apueste a este tipo de inversiones que traerán más desarrollo, es un tema que está teniendo secuelas colaterales, no solo en el hecho de tiempo y calidad de vida de los trabajadores que van y vienen cada dia a la zona industrial, sino en potenciar esta zona de tal forma que las mismas empresas que quieren venir ven este problema grave y es factor para la toma de decisiones”.

El legislador José Antonio Zapata añadió que “las APP son buenas opción pero hay que explorar hasta lo último que el gobierno federal pueda entrarle con participación y que haga una aportación importante de millones de pesos, para que el estado ponga otra parte y así pueda salir adelante, aunque todo parece indicar que por lo pronto este año no será así”.