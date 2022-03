Sin resolverse el 50% de delitos electorales del 2020

No se ha resuelto el 50% de las denuncias que se presentaron durante el pasado proceso electoral, informó Javier Montalvo Pérez, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.

El fiscal electoral indicó que durante el pasado proceso electoral, que inició en octubre de 2020, se recibieron 104 denuncias, de las cuales "ya tenemos determinadas el 50% de ellas".

Justificó que "como en todos los asuntos" hay casos en los que no se tienen todos los elementos necesarios para realizar la investigación, en otros hay actos de investigación pendientes, y en otros tantos, ya no hay interés de los denunciantes y no le dan seguimiento a sus querellas.

Aseguró que hubo casos que ya se judicializaron, como en el tema de los camiones con despensas que se detectaron en Tancanhuitz y Ciudad Valles, además de que también fueron encontradas despensas en algunos inmuebles después de solicitar órdenes de cateo a las autoridades jurisdiccionales en Mexquitic y Ciudad Valles, por lo que hubo personas vinculadas a proceso.

Respecto al camión que se quedó atorado en el Río Santiago cargado de despensas, recordó que la fiscalía local inició la investigación, sin embargo posteriormente el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que se envió la carpeta de investigación y se remitieron todos los indicios que se recibieron.

Montalvo Pérez señaló que también hay alrededor de nueve denuncias del proceso electoral de 2018 que se encuentran en archivo temporal, también por falta de algún elemento para cerrar la investigación, o por falta de interés de los denunciantes.