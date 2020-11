Sin resolver los amparos que tramitaron cinco ex magistrados

Aún no se resuelven los amparos que tramitaron cinco ex magistrados para tratar de permanecer en el cargo, sin embargo a los cinco les fue negada la suspensión provisional, informó la magistrada Olga Regina García López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

La presidenta del Poder Judicial indicó que ya fue notificada respecto a que a los cinco ex magistrados que buscan permanecer en el cargo, les fue negada la suspensión provisional, por lo que siguen en funciones los supernumerarios hasta en tanto se resuelve el amparo de fondo, o el Congreso elige a los cinco nuevos magistrados.

Explicó que por ahora, el Poder Judicial trabaja con ocho magistrados titulares, incluidos los tres que sí recibieron la ratificación el mes pasado, y ocho supernumerarios, sin embargo esto no afecta el desarrollo de los trabajos, pues las salas trabajan normalmente.

Respecto a la elección de los nuevos magistrados, García López dijo no tener conocimiento de que el Ejecutivo estatal haya enviado ya las nuevas ternas al Congreso, sin embargo comentó que esto pudiera suceder una vez que se resuelvan los amparos, después de lo cual habría que ver si no hay más recursos legales por parte de los ex magistrados, por lo que no hay fecha estimada para que esto concluya.

Cabe recordar que 10 magistrados concluían su periodo este año, y aunque el Ejecutivo propuso la ratificación de todos ellos, el Congreso sólo aprobó tres, cinco de los restantes interpusieron un amparo para buscar su permanencia en el cargo.