Sin quejas en arranque escolar: Asociación de Padres de Familia de SLP

A la Asociación de Padres de Familia de San Luis Potosí, APF, no han llegado inconformidades de ningún tipo sobre el arranque del ciclo escolar, confirmó la actual presidenta de dicho organismo, Juana Isbeth Chávez Mata.

Recientemente se dio a conocer que algunos padres de familia de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez que se localiza en el municipio de Tierra Nueva impidieron el paso a la comunidad escolar y docente a manera de protesta, porque no cuentan con profesores suficientes para que atiendan a sus hijos. Exponían que al menos les faltan tres maestros, por ese motivo impidieron las clases hasta que las autoridades educativas presten atención a lo sucedido y les envíen a los profesores que se requieren.

También el secretario general de Gobierno del Estado, José Guadalupe Torres Sánchez, reconocía que varias escuelas Telesecundarias del Estado, no habían abierto sus puertas debido a diversos problemas ocasionados por la exigencia en la cobertura de cuotas escolares. Y anunciaba que este gobierno no estaría dispuesto a tolerar este tipo de anomalías.

La presidenta de la Asociación de Padres de Familia de San Luis Potosí, menciona no tener conocimiento de ninguna situación, pues los propios padres de familia no le han hecho llegar ninguna inconformidad, por lo que por su parte no tiene ningún tipo de queja; sin embargo al notificarle que hay varias situaciones acudirá a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, y requerir informes para para poder ayudar en lo que se pueda.

“No tengo ninguna queja, las cuotas no son obligatorias, incluso el licenciado Ricardo Gallardo nuestro gobernador, dio la indicación de que ningún niño se le violente de esa forma, por la aportación voluntaria. Y entonces está trabajando el Secretario de Educación ya que se les giró una circular a los directores a los supervisores y a los encargados de cada zona, donde no podían violentar los derechos de los niños”.

Insistió que por el momento no hay comentarios de los padres de familia que le hayan externado alguna duda o queja o molestia por la falta de docentes en las aulas en este inicio del ciclo escolar 2024-2025 “no ninguna. tampoco tenemos ninguna información”.

Ella es la encargada de atender a los padres de familia de las cuatro zonas del Estado y argumenta que generalmente recurren a ella para atender cualquier tipo de conflictos que se presenten en las escuelas, “atendemos a las escuelas cuando tienen alguna inconformidad los padres de familia y por el momento a este a este 28 de agosto no me ha llegado queja”.