Sin mi hijo como militante, el PAN pierde abolengo: Jorge Lozano

De ocupar diversos cargos gracias al PAN, terminó vendiendo tortas en CDMX, señalan

Su empresa, la que mayor contaminación genera en SLP´

El ex senador de la República, ex alcalde de la capital, ex candidato al gobierno del estado y ex presidente estatal del PAN y ex diputado federal Jorge Lozano Armengol, desató en Twitter la indignación y rechazo a su clasismo, soberbia y altanería principalmente de miembros de ese instituto político y algunos ciudadanos.

Luego de que su hijo Jorge Lozano Soto anunciara su renuncia a las filas panistas tras no haber obtenido ninguna posición ni beneficio de la dirigencia estatal como esperaba, su papá publicó en la red social: “Tras la renuncia de mi postremogenitura @AccionNacional no solo se queda sin menos militantes, también se queda sin abolengo. Historia de los Lozano contra la de los Azuara, un mundo de diferencias”.

Las evidentes diferencias políticos de “Los Lozano” contra el diputado Xavier Azuara Zúñiga, quien, se asegura, es quien manda en el PAN, radica en que el vástago del inconforme ex alcalde de la capital, no ha conseguido trabajo en la administración pública como lo hizo su padre la mayor parte de su vida.

“Mejor ni lo defiendas, acuérdate que te corrió de San Luis Potosí porque te volviste a casar..” publicó el usuario “antipatro” a lo que Jorge Lozano respondió: “pura ficción, pusimos negocios en DF..”. Jorge Lozano enviudó y contrajo nupcias en CDMX, donde puso además un negocio de venta de tortas.

Desde 2009 renunció a su militancia en el PAN, siendo presidente municipal, porque nunca se le permitió imponer al candidato a la alcaldía de la capital, es decir, a su sucesor y fue acusado de operar con recursos públicos en contra de los candidatos al gobierno del estado y de la capital; traidor, lo llamaron en su momento.

“Sacaste a relucir todo el clasismo, eres lo peor que ha salido del PAN”, “Qué hizo tu hijo por el partido?, solo hablar mal porque no le dieron hueso”, “Y qué dices de tu empresa mata burros que contamina a la ciudad?, “se siente feo no vivir del presupuesto como estas acostumbrado”, fueron algunos de los mensajes de los internautas contra Jorge Lozano.